Главные новости к 28 мая

USA Today: Байден впал в панику в преддверии выборов
Последние шаги президента США Джо Байдена говорят об одном — Байден в панике от того, что осознал отставание от Дональда Трампа в предвыборной гонке, на что указывают и опросы общественного мнения.
https://news.mail.ru/politics/61259158/
Хакеры Head Mare взяли на себя ответственность за атаку на СДЭК
Сбой в СДЭК продолжается третьи сутки.
https://finance.mail.ru/2024−05−28/hakerskaya-gruppa-head-mare-vzyala-na-sebya-otvetstvennost-za-sboy-v-rabote-sdek-61259923/
Красноярский магазин убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера
У проверяющих возникли вопросы к иллюстрациям.
https://news.mail.ru/society/61259376/
Банки Турции обещают бизнесу РФ расширить прием платежей в июне
В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику.
https://finance.mail.ru/2024−05−28/tureckie-banki-poobeschali-rossiyskomu-biznesu-rasshirit-priem-platezhey-v-iyune-61256990/