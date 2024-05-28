Главные новости к 28 мая

USA Today: Байден впал в панику в преддверии выборов

Последние шаги президента США Джо Байдена говорят об одном — Байден в панике от того, что осознал отставание от Дональда Трампа в предвыборной гонке, на что указывают и опросы общественного мнения.

https://news.mail.ru/politics/61259158/