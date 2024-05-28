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Главные новости к 28 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России
Ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей.
https://news.mail.ru/politics/61258063/

USA Today: Байден впал в панику в преддверии выборов
Последние шаги президента США Джо Байдена говорят об одном — Байден в панике от того, что осознал отставание от Дональда Трампа в предвыборной гонке, на что указывают и опросы общественного мнения.
https://news.mail.ru/politics/61259158/

Хакеры Head Mare взяли на себя ответственность за атаку на СДЭК
Сбой в СДЭК продолжается третьи сутки.
https://finance.mail.ru/2024−05−28/hakerskaya-gruppa-head-mare-vzyala-na-sebya-otvetstvennost-za-sboy-v-rabote-sdek-61259923/

Красноярский магазин убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера
У проверяющих возникли вопросы к иллюстрациям.
https://news.mail.ru/society/61259376/

Банки Турции обещают бизнесу РФ расширить прием платежей в июне
В перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику.
https://finance.mail.ru/2024−05−28/tureckie-banki-poobeschali-rossiyskomu-biznesu-rasshirit-priem-platezhey-v-iyune-61256990/