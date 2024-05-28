20 маршруток изменят путь следования из-за закрытия проспекта Революции в Воронеже

В мэрии напомнили, что в городе проходит масштабный форум «Зодчество ВРН». В связи с этим главную улицу Воронежа решили на сутки сделать пешеходной. Городская администрация принесла извинение воронежцам за возможные неудобства и попросила автолюбителей заранее продумать свои маршруты с учетом предстоящих изменений.