20 маршруток изменят путь следования из-за закрытия проспекта Революции в Воронеже

С 08:00 субботы, 1 июня, до 08:00 воскресенья, 2 июня, проспект Революции станет пешеходным на участке от улицы Карла Маркса до улицы Феоктистова. Все маршрутки будут объезжать закрытую дорогу по параллельным улицам.
В мэрии напомнили, что в городе проходит масштабный форум «Зодчество ВРН». В связи с этим главную улицу Воронежа решили на сутки сделать пешеходной. Городская администрация принесла извинение воронежцам за возможные неудобства и попросила автолюбителей заранее продумать свои маршруты с учетом предстоящих изменений.