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20 маршруток изменят путь следования из-за закрытия проспекта Революции в Воронеже

В связи с закрытием проспекта Революции 1 июня для автомобильного движения, будут скорректированы маршруты для общественного транспорта.

С 08:00 субботы, 1 июня, до 08:00 воскресенья, 2 июня, проспект Революции станет пешеходным на участке от улицы Карла Маркса до улицы Феоктистова. Все маршрутки будут объезжать закрытую дорогу по параллельным улицам.

Источник: МК.RU Воронеж
Источник: МК.RU Воронеж

В мэрии напомнили, что в городе проходит масштабный форум «Зодчество ВРН». В связи с этим главную улицу Воронежа решили на сутки сделать пешеходной. Городская администрация принесла извинение воронежцам за возможные неудобства и попросила автолюбителей заранее продумать свои маршруты с учетом предстоящих изменений.