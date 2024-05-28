В Хабаровске готовится новое здание для Центра социального обслуживания

Такие центры пользуются особой популярностью у людей серебряного возраста. Здесь можно не только получить социальную помощь, но и с пользой провести время. Администрация закупила на внебюджетные деньги бильярдный стол, дартс, аэрохоккей для проведения соревнований среди пенсионеров. Здесь же будут проводиться занятия по компьютерной грамотности. В Хабаровском крае таких центров — 15, и один из них в городе Хабаровске.