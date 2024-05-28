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В Хабаровске готовится новое здание для Центра социального обслуживания

Здесь можно получить консультацию и хорошо провести время.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Комплексный Центр социального обслуживания населения вскоре откроется по новому адресу в столице региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Завершаются капитальные ремонтные работы в здании по улице Шеронова, 63. Детский реабилитационный центр перевели в новую детскую поликлинику № 17, где большие площади и современное оборудование, здесь и врачам, и маленьким пациентам было тесно, помещения давно требовали капитального ремонта, — сообщил в своем Телеграмм-канале заместитель председателя правительства Евгений Никонов.

Сюда переедет центр социального обслуживания, который теперь расположен на улице Фрунзе в здании министерства соцзащиты.

Такие центры пользуются особой популярностью у людей серебряного возраста. Здесь можно не только получить социальную помощь, но и с пользой провести время. Администрация закупила на внебюджетные деньги бильярдный стол, дартс, аэрохоккей для проведения соревнований среди пенсионеров. Здесь же будут проводиться занятия по компьютерной грамотности. В Хабаровском крае таких центров — 15, и один из них в городе Хабаровске.