Светофоры на улицах Москвы перенастроили на летний режим

«Перед наступлением лета мы перенастроили светофоры во всех округах — всего по 52 адресам. При выборе программы учитывали интенсивность пешеходных и транспортных потоков. Летом количество пешеходов возрастает, поэтому в самых популярных местах мы сокращаем время ожидания зеленого света и делаем фазу для перехода длиннее. При этом мы контролируем, чтобы водители и пассажиры городского транспорта не испытывали затруднений. В соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным, продолжаем улучшать дорожное движение в городе», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Специальные настройки действуют на самых оживленных улицах Москвы, где летом наблюдается большой поток пешеходов. Например, в районе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, возле сквера в Гольянове и на набережных.
На улицах Вильгельма Пика и Сергея Эйзенштейна вблизи ВДНХ, где летом традиционно становится больше отдыхающих, время перехода увеличили на пять секунд. Такое же решение применили на Павелецкой набережной. Более длинный зеленый сигнал позволяет пропустить через дорогу больше пешеходов за один цикл.
На некоторых участках (Профсоюзной, Мосфильмовской и Дубнинской улицах, а также на проспекте Вернадского) после проведения исследования приняли решение добавить пешеходам дополнительное время только в дневные часы. С полуночи до шести часов утра светофоры работают в обычном режиме.