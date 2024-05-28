Светофоры на улицах Москвы перенастроили на летний режим

«Перед наступлением лета мы перенастроили светофоры во всех округах — всего по 52 адресам. При выборе программы учитывали интенсивность пешеходных и транспортных потоков. Летом количество пешеходов возрастает, поэтому в самых популярных местах мы сокращаем время ожидания зеленого света и делаем фазу для перехода длиннее. При этом мы контролируем, чтобы водители и пассажиры городского транспорта не испытывали затруднений. В соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным, продолжаем улучшать дорожное движение в городе», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.