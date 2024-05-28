Кошке с трагической судьбой два года ищут дом в Новосибирске

Рыжую кошечку зовут Заря. Несколько лет назад её хозяйка умерла, а родственник женщины потребовал животное «утилизировать». Волонтёры спасли пушистика, но прошло два года, а Заря так и остаётся в приюте. Об этом зоозащитники рассказали «АиФ-Новосибирск».
82-летняя Нина Андреевна часто приезжала в приют: помогала, заботилась о брошенных животных. И так больше 15 лет. Пенсионерка много говорила волонтёрам о своей смерти и просила забрать её четверых кошечек и голубей.
Бабушка посещала приют несколько раз в неделю, но однажды она перестала выходить на связь. Оказалось — скончалась, а её родственники спохватились только через две недели. Квартиру вскрыли, внутри нашли тело женщины, 4-х голодных кошек и погибших голубей. По словам волонтёров, зять пенсионерки потребовал «утилизировать» питомцев.
Зоозащитники сдержали слово и спасли кошек Нины Андреевны. К сожалению, три из четырёх умерли. Осталась только рыжая Заря. Волонтёры не скрывают — кошечка возрастная, но при этом очень нежная и активная. Она стерилизована, ходит в лоток, прошла вакцинацию. А ещё рыжуля очень скучает.
Шансов, что Заря обретёт дома, немного. Но волонтеры надеются на чудо.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что волонтёры из Новосибирска спасли унесённых ветром бельчат.