Кошке с трагической судьбой два года ищут дом в Новосибирске

Зоозащитники сдержали слово и спасли кошек Нины Андреевны. К сожалению, три из четырёх умерли. Осталась только рыжая Заря. Волонтёры не скрывают — кошечка возрастная, но при этом очень нежная и активная. Она стерилизована, ходит в лоток, прошла вакцинацию. А ещё рыжуля очень скучает.