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Опасную для здоровья воду обнаружили в одном из районов Приморья

Специалисты рассказали о вреде такой воды.

Источник: Freepik

Проверка воды из частной скважины в селе Черниговка показала наличие опасных для здоровья примесей, сообщили на сайте Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.

За исследованием обратился сам владелец скважины. Специалисты выявили превышение показателей по содержанию марганца и железа. Понять, что в воде слишком много соединений марганца, можно по её желтоватому цвету. Обычно такие вещества присутствуют в воде вместе с железом.

Вода с повышенным содержанием марганца очень вредна для человека, она может привести к аллергиям, упадку сил, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний.

Если в воде повышено содержание железа, у неё появляются металлический вкус и посторонний запах. Также подобная вода вызывает ржавые потёки на сантехнике, а при стирке может загрязнять бельё. Купание в воде с железом приводит к шелушению, раздражению и зуду кожи.

Специалисты передали информацию заказчику исследования. Очистить воду в скважине можно при помощи комбинации фильтров, например, механического и ионообменного.

здоровье