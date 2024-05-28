Опасную для здоровья воду обнаружили в одном из районов Приморья

Проверка воды из частной скважины в селе Черниговка показала наличие опасных для здоровья примесей, сообщили на сайте Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.
За исследованием обратился сам владелец скважины. Специалисты выявили превышение показателей по содержанию марганца и железа. Понять, что в воде слишком много соединений марганца, можно по её желтоватому цвету. Обычно такие вещества присутствуют в воде вместе с железом.
Вода с повышенным содержанием марганца очень вредна для человека, она может привести к аллергиям, упадку сил, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний.
Специалисты передали информацию заказчику исследования. Очистить воду в скважине можно при помощи комбинации фильтров, например, механического и ионообменного.