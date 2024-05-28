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Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Калининграде

В Калининграде в мае больше всего готовы платить водителю категории «Е» в агропромышленном холдинге — от 109 тысяч рублей.

Источник: KaliningradToday

Второе место занимает вакансия стоматолога в сети клиник с оплатой от 100 тысяч рублей и помощью с переездом и арендой квартиры.

На третьем месте — вакансия директора магазина с оплатой от 80 до 126 тысяч рублей и обещаниями премий, скидок и компенсации отдыха для детей работника, прокомментировали в Калининграде сегодня, 28 мая 2024 года, собкору KaliningradToday в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем исследование.

В рейтинг также вошла вакансия менеджера по продажам, предлагающая оплату от 80 до 120 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг вакансия торгового представителя с зарплатой от 78 тысяч рублей, премиями, компенсацией транспортных расходов и сотовой связи.

Наиболее привлекательные по уровню дохода вакансии в мае включают предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих.

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