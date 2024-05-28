Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Калининграде

На третьем месте — вакансия директора магазина с оплатой от 80 до 126 тысяч рублей и обещаниями премий, скидок и компенсации отдыха для детей работника, прокомментировали в Калининграде сегодня, 28 мая 2024 года, собкору KaliningradToday в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем исследование.