Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Калининграде

Второе место занимает вакансия стоматолога в сети клиник с оплатой от 100 тысяч рублей и помощью с переездом и арендой квартиры.
На третьем месте — вакансия директора магазина с оплатой от 80 до 126 тысяч рублей и обещаниями премий, скидок и компенсации отдыха для детей работника, прокомментировали в Калининграде сегодня, 28 мая 2024 года, собкору KaliningradToday в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем исследование.
В рейтинг также вошла вакансия менеджера по продажам, предлагающая оплату от 80 до 120 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг вакансия торгового представителя с зарплатой от 78 тысяч рублей, премиями, компенсацией транспортных расходов и сотовой связи.
Наиболее привлекательные по уровню дохода вакансии в мае включают предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих.