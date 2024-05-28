Заморозки вернутся в Приморье: где температура опустится до отрицательных значений

«Со стороны Китая ближайшей ночью подойдет новый циклон, дожди начнутся снова и сохранятся завтра днем», — сообщает Примгидромет.
В большинстве районов минимальная температура существенно не изменится. Похолодание ожидается на северо-востоке центральных и в континентальной части восточных районов, где температура может опуститься до +3…-1 градусов.
Максимально воздух 29 мая прогреется до +11…+17 градусов, на побережье Тернейского района будет в пределах +7…+10 градусов.
Во Владивостоке в среду будет облачно, временами возможен небольшой дождь, после обеда его интенсивность увеличится. Ночная температура будет в пределах +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +13 градусов, усилится юго-восточный ветер.
Напомним, в Приморье сильные дожди могут накрыть Приморье на три дня.