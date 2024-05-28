В Пермском крае сменили дорожные знаки на трассе «Кунгур-Соликамск»

С 31 мая изменится приоритетность движения на дороге Кунгур-Соликамск в районе города Чусовой. Теперь машины, следующие из Горнозаводска в Чусовой получают приоритет на проезд данного участка.
По данным краевого Минтранса, диагностика интенсивности движения показала, что со стороны Горнозаводска (и в обратном направлении) транспортный поток превышает количество транспорта, движущегося в сторону Губахи и Кизела. Поэтому было принято решение изменить приоритет движения.
На перекрестке уже установили новые знаки, водителей просят соблюдать новые условия.