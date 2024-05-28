Одну из улиц в районе Чуркина сузят и изменят проезд — подробности

Транспортные инженеры «Центра организации дорожного движения» во Владивостоке в этом году создали более 30 проектов, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры города. Одной из таких разработок стала концепция организации придомовой парковки, формирования тротуаров и озеленения в районе улицы Вилкова, 15, стр. 2, сообщает ИА PrimaMedia.
Специалисты отмечают, что данное место характеризуется избыточной шириной проезжей части. Эта особенность будет использована для создания дополнительных парковочных мест. Планируется, что вдоль главной дороги, со стороны дома 15 стр. 2 по улице Вилкова, будет выделена обособленная зона для тротуара, разделённого зеленым насаждением. Кроме того, в проекте учтены сложившиеся пешеходные маршруты.
По словам представителей организации, они всегда открыты для предложений и замечаний от горожан касательно проектов — каждое предложение будет внимательно рассмотрено и передано на доработку специалистам.
Отметим, что ещё один проект инженеров предусматривает реконструкцию перекрёстка улиц Борисенко — Можайская.
Напомним, в марте текущего года ЦОДД представили проект, согласно которому на проспекте 100-летия Владивостока появится разворот для легкового транспорта. Новую схему движения показали еще в конце марта, однако на сегодняшний день изменений на участке нет — автомобили по-прежнему двигаются в штатном порядке и разворачиваются в обратном направлении под мостом.