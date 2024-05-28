Одну из улиц в районе Чуркина сузят и изменят проезд — подробности

Напомним, в марте текущего года ЦОДД представили проект, согласно которому на проспекте 100-летия Владивостока появится разворот для легкового транспорта. Новую схему движения показали еще в конце марта, однако на сегодняшний день изменений на участке нет — автомобили по-прежнему двигаются в штатном порядке и разворачиваются в обратном направлении под мостом.