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В Ростовской области проведут День соседей

31 мая в Ростовской области отметят Международный день соседей.

31 мая 2024 года Ростовая область присоединится к «Международному дню соседей». Праздничные акции планируются в разных районах региона, рассказали в донском министерстве ЖКХ.

— От того, как складываются отношения с соседями, зависит техническое и эстетическое состояние домов, дворов и общее настроение людей. Все проблемы решаются легче, когда это делается сообща, — подчеркнули власти.

Присоединиться к веселью смогут все желающие. Время и место проведения праздничных встреч советуют уточнять в администрациях муниципалитетов.

Напомним, День соседей проводится ежегодно в последнюю пятницу мая. Праздник придумали для того, чтобы люди смогли познакомиться и подружиться с теми, кто живет рядом.

В рамках акции организуют дворовые посиделки и субботники, а также просветительские и консультационные мероприятия с участием представителей УК, ТСЖ и администрации муниципалитетов.

Впервые подобный формат общения организовали в Париже в 1990 году. Сейчас День соседей отмечают в 36 государствах мира.

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