В Ростовской области проведут День соседей

31 мая 2024 года Ростовая область присоединится к «Международному дню соседей». Праздничные акции планируются в разных районах региона, рассказали в донском министерстве ЖКХ.
— От того, как складываются отношения с соседями, зависит техническое и эстетическое состояние домов, дворов и общее настроение людей. Все проблемы решаются легче, когда это делается сообща, — подчеркнули власти.
Присоединиться к веселью смогут все желающие. Время и место проведения праздничных встреч советуют уточнять в администрациях муниципалитетов.
Напомним, День соседей проводится ежегодно в последнюю пятницу мая. Праздник придумали для того, чтобы люди смогли познакомиться и подружиться с теми, кто живет рядом.
В рамках акции организуют дворовые посиделки и субботники, а также просветительские и консультационные мероприятия с участием представителей УК, ТСЖ и администрации муниципалитетов.
Впервые подобный формат общения организовали в Париже в 1990 году. Сейчас День соседей отмечают в 36 государствах мира.