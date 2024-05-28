На улице Жукова в Омске появится новая остановка

Сегодня, 28 мая, Сергей Шелест опубликовал список из 50 остановочных пунктов, на которых установят новые павильоны из оргстекла. Интересно, что 7 мест помечены как «дополнительные» — то есть на этом месте появятся новые, пока не существующие остановки общественного транспорта.
В их число вошла остановка на улице Жукова в районе перекрёстка со Звездова, которую построят по просьбам омичей. Дело в том, что после переноса маршруток на Жукова расстояние между остановками на Лермонтова и у Флагмана оказалось слишком большим, почти два километра. Первоначально построить новую остановку в этом месте мешали столбы, однако с ними, судя по всему, уже разобрались.
Больше всего новых остановок при этом появится на Левом берегу. В их число войдут:
остановка на Долинной у Техникума мясной и молочной промышленности остановка на Степанца между Левобережным рынком и Перелета остановки у дома 34 на Граничной и дома 24 на 12 Декабря — вероятно, планируется запуск общественного транспорта к микрорайону «Регата».
Кроме того, в списке есть новая остановка на дороге к СНТ «Заря-3» и новая трамвайная остановка — на 11-й Ремесленной, в районе Барнаульской.