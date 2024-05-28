На улице Жукова в Омске появится новая остановка

В их число вошла остановка на улице Жукова в районе перекрёстка со Звездова, которую построят по просьбам омичей. Дело в том, что после переноса маршруток на Жукова расстояние между остановками на Лермонтова и у Флагмана оказалось слишком большим, почти два километра. Первоначально построить новую остановку в этом месте мешали столбы, однако с ними, судя по всему, уже разобрались.