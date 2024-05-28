Рождаемость в Петербурге падает третий год подряд

В Петербурге на протяжении последних трех лет падает рождаемость. Если в 2021 году родилось свыше 55 тысяч малышей, в 2022-м — чуть более 52 тысяч, то в 2023-м — уже 50,2 тысячи. Во многом это связано с тем, что в последние годы в Северной столице снижается число женщин репродуктивного возраста от 20 до 29 лет. Еще одной причиной такой ситуации стало, так называемое, отложенное деторождение. В среднем женщины решаются на рождение первого ребенка в 26 лет, так как сначала в приоритете у них стоит образование и налаживание жизни. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина на заседании правительства города.