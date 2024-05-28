Сплавиться по реке Тырма предлагают жителям Хабаровского края

— Река Тырма в Верхнебуреинском районе известна своей красотой. Ее водные пути идеально подходят не только для тех, кто ищет приключений, но и для тех, кто хочет узнать больше о уникальной истории освоения этих мест. В прошлом здесь были трудовые лагеря и стоянки эвенков. Позднее здесь был основан колхоз-миллионер, который обеспечивал большую часть края продовольствием. По сей день на берегах реки можно найти следы прошлого: заброшенные шахты, склады, станы и другое, — рассказали в министерстве.