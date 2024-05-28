Сплавиться по реке Тырма предлагают жителям Хабаровского края

Прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Дальний Восток — земля приключений» продолжается до 30 декабря. Участники могут совершить путешествие, отправить видеоотчет на сайт путешественникдв.рф и получить шанс выиграть три миллиона рублей. Министерство туризма Хабаровского края предлагает сплав по реке Тырма как один из возможных маршрутов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Река Тырма в Верхнебуреинском районе известна своей красотой. Ее водные пути идеально подходят не только для тех, кто ищет приключений, но и для тех, кто хочет узнать больше о уникальной истории освоения этих мест. В прошлом здесь были трудовые лагеря и стоянки эвенков. Позднее здесь был основан колхоз-миллионер, который обеспечивал большую часть края продовольствием. По сей день на берегах реки можно найти следы прошлого: заброшенные шахты, склады, станы и другое, — рассказали в министерстве.
В 18 километров от села Аланап находится термальный источник Горячий ключ или Источник Бурлинский (Тырминский) с температурой воды +32 градуса круглый год. Маршруты по реке подходят для любого уровня подготовки, включая пятидневный сплав до поселка Тырма и легкий трек до села Аланап.
Участие в конкурсе открыто для всех, включая опытных путешественников и любителей. В первом сезоне среди победителей были те, кто снимал видео на обычный телефон. Также принимаются отчеты о путешествиях, совершенных не ранее 1 сентября 2022 года.