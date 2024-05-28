В Воронеже проспект Революции станет пешеходным в первый день лета

В Воронеже проспект Революции станет пешеходным 1 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее власти рассматривали вопрос полного перекрытия главной городской магистрали для прогулок воронежцев. Было решено сделать это в первый день лета, когда в городе состоится архитектурный форум «Зодчество ВРН».
«В прошлом у нас был опыт довольно длительного перекрытия этой ключевой улицы, когда мы меняли там инженерные коммуникации и перестилали асфальт. Анализ показал, что даже в будние дни это не вызвало серьезных транспортных проблем», — говорил ранее мэр Вадим Кстенин.
Так, с 18:00 пятницы, 31 мая, до 8:00 воскресенья, 2 июня, на проспекте запретят парковку от улицы Карла Маркса до улицы Феоктистова. А с 8:00 субботы, 1 июня, до 8:00 воскресенья, 2 июня, на этом же участке перекроют движение автотранспорта.
Горожан предупреждают, что въезды и выезды, которые выходят на проспект Революции со дворов, будут перекрыты блоками ФБС.
На месте будут работать сотрудники ГИБДД — они будут обеспечивать безопасность дорожного движения и в случае необходимости оказывать помощь автомобилистам.
Власти Воронежа приносят горожанам извинения за возможные неудобства и призывает водителей заранее продумать свои маршруты.