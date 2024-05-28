В Воронеже проспект Революции станет пешеходным в первый день лета

«В прошлом у нас был опыт довольно длительного перекрытия этой ключевой улицы, когда мы меняли там инженерные коммуникации и перестилали асфальт. Анализ показал, что даже в будние дни это не вызвало серьезных транспортных проблем», — говорил ранее мэр Вадим Кстенин.