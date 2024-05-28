Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет лето в Казахстане

По данным Казгидромета, самым жарким периодом в Казахстане станет июнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 753 мм рт. ст. +20°

В июне синоптики прогнозируют среднемесячную температуру воздуха выше нормы на 1−2 градуса на большей части республики, то есть будет жарче, чем обычно, около нормы — в западной части страны.

В июле и августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1 градус.

— Если в начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей страны количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке РК, — добавили синоптики.

Ранее метеорологов сообщили, что в июне 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям.

Атмосферная засуха ожидается:

  • в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;
  • в Карагандинской области в Шетском районе.