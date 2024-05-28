Приходится бежать в магазин, чтобы подмыть малыша: жители Хабаровска возмущены на коричневую воду

Утром 28 мая стало известно, что без горячей воды остались жители домов, которые подключены к ТМ-18 по Гамарника и Слободской, а также множество домов на Амуркабеле, Пятой площадке и в Южном, люди в недоумении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пока одни хабаровчане ждут появления горячей воды, другие жалуются на ее качество.
— Кто в курсе, что с горячей водой? Почему такой ржавый цвет? — делятся горожане в домовых чатах.
В соцсетях пользователи пишут, что из крана бежит ржавая вода, а иногда и с примесями грязи. Одни говорят, что это результат прорыва трубы, другие вспоминают прошлые годы, когда после испытаний вода еще несколько дней имела желтый оттенок. Люди испытывают неудобство и открыто делятся своими чувствами.
— Почему я плачу сначала за воду цвета, который пытаюсь отмыть от пятой точки своего ребёнка, а потом и вовсе за её отсутствие? — со слов пользователя.
— Новых коммуникаций нет, все на советском наследии. Канализация, тепловые и электросети изношены. Высотки как грибы растут. Что ждет город? — пишет местный житель в социальных сетях.
— Порывы вещь непредсказуемая, они и на новых коммуникациях бывает, что происходят. Главное, чтобы оперативно все отремонтировали, — рассуждает горожанка о происходящем.
Тем временем официальная информация еще с утра поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Сообщается, что ситуация под контролем и неполадки будут установлены в течение рабочего дня.
— Отключение СП ХТС для проведения ремонтных работ на магистральном трубопроводе 28 мая с 9:00 до 17:00 часов, — сообщили в ЕДДС города Хабаровска.
После пяти часов вечера горожане начали сообщать, что вода действительно появилась.
— У меня вода горячая пошла. Сначала шла ледяная из горячего крана, а сейчас нормально все! — рассказала редакции «КП» Татьяна, жительница Пятой площадки.