Приходится бежать в магазин, чтобы подмыть малыша: жители Хабаровска возмущены на коричневую воду

В соцсетях пользователи пишут, что из крана бежит ржавая вода, а иногда и с примесями грязи. Одни говорят, что это результат прорыва трубы, другие вспоминают прошлые годы, когда после испытаний вода еще несколько дней имела желтый оттенок. Люди испытывают неудобство и открыто делятся своими чувствами.