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В Краснодарском крае за неделю выявили 111 случаев COVID-19

На Кубани с 20 по 26 мая зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. На предыдущей неделе COVID-19 заболели 113 человек.

Источник: РИА "Новости"

Максимальное число заражений — 36 — выявлено в Краснодаре, на втором месте Сочи, где заболели 15 человек, замыкает тройку Новороссийск — 13. В Армавире заразились девять жителей, по шесть — в Анапе и Тимашевском районе, по три — в Ейском и Кущевском. В Кавказском, Красноармейском, Мостовском, Темрюкском и Туапсинском районах зарегистрировано по два пациента. По одному — в Геленджике. Апшеронском, Белореченском, Брюховецком, Динском, Крымском, Курганинском, Новокубанском, Славянском и Успенском районах края.

Госпитализация понадобилась 34 жителям края с коронавирусом. С выздоровлением выписали 136 пациентов.

Вместе с тем заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 3,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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