В Краснодарском крае за неделю выявили 111 случаев COVID-19

Максимальное число заражений — 36 — выявлено в Краснодаре, на втором месте Сочи, где заболели 15 человек, замыкает тройку Новороссийск — 13. В Армавире заразились девять жителей, по шесть — в Анапе и Тимашевском районе, по три — в Ейском и Кущевском. В Кавказском, Красноармейском, Мостовском, Темрюкском и Туапсинском районах зарегистрировано по два пациента. По одному — в Геленджике. Апшеронском, Белореченском, Брюховецком, Динском, Крымском, Курганинском, Новокубанском, Славянском и Успенском районах края.