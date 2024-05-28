Росприроднадзор: «Насекомые гонят лосей к проезжей части»

Самка с появлением нового потомства отгоняет от себя лосят, появившихся на свет год назад. Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь. В этот период животные хаотично перемещаются в пределах своего ареала. Увеличивается количество случаев выхода на проезжую часть и появления в городской черте.