Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет летнее тепло

Стало известно, когда в Новосибирск придет долгожданное тепло. АиФ-Новосибирск узнал у синоптиков Западно-Сибирского УГМС.
По данным синоптиков, предстоящие ночи, особенно
«После этого воздушные массы должны трансформироваться, из-за чего температура начнет повышаться. В некоторые дни возможна вероятность холодной погоды. Например, 1 июня температура составит −1… −2 градуса ночью», — объясняют синоптики.
Несмотря на это, объясняют специалисты, основная температура в ночные часы будет составлять +1… +6 градусов. При этом заметное потепление ожидается только после 5 июня — температура воздуха прогреется до более 20 градусов. Температура до этого будет повышаться постепенно, начиная от +2… +7 по области до +13… +18 градусов.
Таким образом, синоптики обещают летнюю погоду уже в начале следующего месяца. Это связано с тем, что в это время начнется перестройка на летний сезон.