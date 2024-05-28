Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет летнее тепло

Несмотря на это, объясняют специалисты, основная температура в ночные часы будет составлять +1… +6 градусов. При этом заметное потепление ожидается только после 5 июня — температура воздуха прогреется до более 20 градусов. Температура до этого будет повышаться постепенно, начиная от +2… +7 по области до +13… +18 градусов.