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Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет летнее тепло

Настоящее тепло придет в город после 5 июня.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 64% 754 мм рт. ст. +20°
Источник: Агентство «Москва»

Стало известно, когда в Новосибирск придет долгожданное тепло. АиФ-Новосибирск узнал у синоптиков Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, предстоящие ночи, особенно 30—31 мая, ожидаются заморозки до 0… −5 градусов. Так, 30 мая ночью это коснется большой части территории области, а 31 мая — в заморозках останется только восточная часть региона. Тем временем в западной и северо-западной части Новосибирской области температура воздуха начнет повышаться до 0… +5 градусов.

«После этого воздушные массы должны трансформироваться, из-за чего температура начнет повышаться. В некоторые дни возможна вероятность холодной погоды. Например, 1 июня температура составит −1… −2 градуса ночью», — объясняют синоптики.

Несмотря на это, объясняют специалисты, основная температура в ночные часы будет составлять +1… +6 градусов. При этом заметное потепление ожидается только после 5 июня — температура воздуха прогреется до более 20 градусов. Температура до этого будет повышаться постепенно, начиная от +2… +7 по области до +13… +18 градусов.

Таким образом, синоптики обещают летнюю погоду уже в начале следующего месяца. Это связано с тем, что в это время начнется перестройка на летний сезон.