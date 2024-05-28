Летние кинотеатры начинают работу в нижегородских парках: Автозаводский, Светлоярский, «Дубки» и Станкозавода. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.
Сеансы будут проводиться после заката солнца — в 20:00. В июне запланировано шесть кинопоказов.
В Автозаводском парке напротив кафе «Панорама» 5 июня будет транслироваться российский фильм 2023 года «Баба Яга. Спасает мир» (6+), а 20 июня — советская кинокартина «Мужики!» (0+).
В парке «Дубки» у сцены 6 июня пройдет показ российского мультфильма 2023 года «Великолепная пятерка» (6+).
В Светлоярском парке на поляне с цветными колоннами нижегородцы смогут посмотреть 13 июня российский фильм 2023 года «Катя — Катя» (6+) и 27 июня канадско-германский мультфильм 2023 года «Крылатая история» (6+).
В парке Станкозавода у сцены 19 июня покажут канадский мультфильм 2023 года «Катак. Ледниковый побег» (6+).
Расписание показов может измениться в связи с погодными условиями.
Ранее сообщалось, что этим летом в городе также планируется запустить проекты «Всем двором» и «Кинодворик» во всех районах города, где гости смогут насладиться анимационной программой для всех возрастов, выступлениями творческих коллективов и показами кинофильмов.
Напомним, что открытие автокинотеатра не планируется в Нижнем Новгороде.