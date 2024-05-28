Митинг в честь Дня пограничника прошел в Иркутске 28 мая

В Иркутске отметили День пограничных войск России. Представители ветеранских общественных организаций и волонтеры собрались у мемориала «Вечный огонь Славы», чтобы возложить венок в память о тех, кто погиб, исполняя служебный долг пограничника. В митинге поучаствовали представители Заксобрания и правительства региона, а также глава города Иркутска.