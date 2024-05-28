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Митинг в честь Дня пограничника прошел в Иркутске 28 мая

Мероприятие состоялось у мемориала «Вечный огонь Славы».

Источник: Заксобрание Иркутской области

В Иркутске отметили День пограничных войск России. Представители ветеранских общественных организаций и волонтеры собрались у мемориала «Вечный огонь Славы», чтобы возложить венок в память о тех, кто погиб, исполняя служебный долг пограничника. В митинге поучаствовали представители Заксобрания и правительства региона, а также глава города Иркутска.

— Хочу выразить глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь — пример подлинного героизма и доблести для всех нас, — поздравил собравшихся председатель комитета по государственному строительству области и местному самоуправлению Законодательного Собрания Виталий Перетолчин.

День пограничника 28 мая учредили указом Президента РФ в 1994 году, целью создания праздника было возрождение исторических традиций страны и ее пограничных войск.

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