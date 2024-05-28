МегаФон внедрил систему экомониторинга на металлургическом комбинате

«С помощью программного обеспечения МегаФона мы планируем проверить эффективность реализуемых нами воздухоохранных мероприятий. В рамках проекта “Чистый воздух” в 2024 году стоит задача снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Череповце не менее чем на 20%, и мы уже проделали очень большую работу — фактическое снижение выбросов по итогам 2023 года составило 15,9%. А с мая этого года наши специалисты начали получать статистику по качеству атмосферного воздуха. Имея полную информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени, мы сможем минимизировать экологические и экономические риски», — отметил Михаил Белов, главный эколог дивизиона «Северсталь Российская сталь».