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В Калининградской области обновился очередной температурный рекорд

Температура поднялась выше отметки в +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 753 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 27 мая, в нескольких городах региона оказались побиты суточные температурные рекорды. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В условиях отсутствия облачности солнечный прогрев воздушной массы составлял довольно продолжительное время, что позволило подняться температурам по области выше отметки в +28 градусов», — говорится в сообщении.

Какая температура была по области:

  • Черняховск: +29 градусов
  • Калининград: +28,3 градуса
  • Советск: +28,3 градуса
  • Пионерский: +28,2 градуса
  • Храброво: +28 градусов
  • Железнодорожный: +27,9 градуса
  • Балтийск: +26,8 градуса

В апреле в Калининградской области оказались побиты четыре погодных рекорда за сутки.