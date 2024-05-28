В Калининградской области обновился очередной температурный рекорд

В понедельник, 27 мая, в нескольких городах региона оказались побиты суточные температурные рекорды. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«В условиях отсутствия облачности солнечный прогрев воздушной массы составлял довольно продолжительное время, что позволило подняться температурам по области выше отметки в +28 градусов», — говорится в сообщении.
Какая температура была по области:
- Черняховск: +29 градусов
- Калининград: +28,3 градуса
- Советск: +28,3 градуса
- Пионерский: +28,2 градуса
- Храброво: +28 градусов
- Железнодорожный: +27,9 градуса
- Балтийск: +26,8 градуса
В апреле в Калининградской области оказались побиты четыре погодных рекорда за сутки.