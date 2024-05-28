Екатерина Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за сбоя на ОГЭ в Нижнем Новгороде

— Подростки и их родители из Нижегородской области пишут о том, что апелляцию на ОГЭ их заставили писать принудительно. Возможности посоветоваться с родителями не было. Звонить родителям запрещали. Дети просидели более 5 часов без еды и воды, в туалеты не пускали. Некоторые простояли на жаре несколько часов до начала. Те, кто дождались КИМов, просидели в школе 10−11 часов. Какой будет результат после такого стресса?