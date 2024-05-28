ГИБДД проверит блогершу из Екатеринбурга из-за «аморального поведения»

Как пишет местный портал E1.RU, екатеринбурженка решила набрать популярность в соцсетях на роликах, на которых нарушает правила дорожного движения. На одном видео она забирается на эвакуатор, стоящий в пробке, и танцует на нем. На другом — едет в машине за рулем и признается, что не имеет прав, но «погонять хочется». «Сейчас какое-нибудь быдло собьем», — говорит девушка, уточняя, что за шесть попыток не смогла сдать экзамен и надеется, что кто-то «просто подарит» ей права.