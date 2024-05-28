Казанцы утром на несколько часов остались без света и воды

Жители города рассказали, что водоснабжение прекратилось около 6 часов утра. Однако, ответили в пресс-службе предприятия, ситуация с ними не связана. Отключение либо понижение давления воды в домах произошли из-за аварии на электросети. «Данные сети на балансе МУП “Водоканал” не состоят и предприятием не обслуживаются», — говорится в сообщении.