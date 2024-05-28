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В Самаре День защиты детей отметят в парке им. Ю. А. Гагарина 1 июня

Начало грандиозного праздника с конкурсами и призами — в 17.00.

Источник: Комсомольская правда

По традиции 1 июня 2024 года в парке им. Ю. А. Гагарина в Самаре в честь Дня защиты детей шумно и с размахом пройдет семейный праздник. Гостей от мала до велика ждут увлекательные конкурсы и викторины, творческие мастер-классы, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей, аттракционы «Парка чудес “Галилео”, “Баллон-шоу”, аквагрим и множество других активностей и сюрпризов.

Организатором праздника 11-й год подряд выступает Медиагруппа «Комсомольская правда». Генеральный партнер мероприятия — компания «Новый Дон».

Также свои интерактивные площадки для самарцев готовят компании «Кристальная», «Ас-Авто», Нектар«, “Т-плюс”, “Ингосстрах”, “КНПЗ”, клиника “Реавиз”, СамГМУ, Центр детского творчества “Металлург”.

Главный гость праздника — самарская кавер-группа BRRIGHTON.

Приходите всей семьей, будет интересно!

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