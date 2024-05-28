В Самаре День защиты детей отметят в парке им. Ю. А. Гагарина 1 июня

По традиции 1 июня 2024 года в парке им. Ю. А. Гагарина в Самаре в честь Дня защиты детей шумно и с размахом пройдет семейный праздник. Гостей от мала до велика ждут увлекательные конкурсы и викторины, творческие мастер-классы, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей, аттракционы «Парка чудес “Галилео”, “Баллон-шоу”, аквагрим и множество других активностей и сюрпризов.