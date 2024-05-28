На ряде улиц Казани заработают новые муниципальные парковки

Также в городе частично убрали парковки на площадке по ул. Туфана Миннуллина. Эту меру предприняли, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при повороте с улицы Тихомирнова. Теперь там установят знаки о запрете остановки и работе эвакуатора.
Напомним, муниципальные парковки работают платно в будние дни. Оплатить место стоянки следует с 8 до 19 часов. Бесплатно припарковать машину можно в выходные и праздники.
Ранее сообщалось, что в Казани на месяц продлено ограничение движения по проезду Яраткан.