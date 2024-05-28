На ряде улиц Казани заработают новые муниципальные парковки

Также в городе частично убрали парковки на площадке по ул. Туфана Миннуллина. Эту меру предприняли, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при повороте с улицы Тихомирнова. Теперь там установят знаки о запрете остановки и работе эвакуатора.