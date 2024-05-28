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Холода в Свердловской области снизили активность клещей

В Свердловской области из-за холодной погоды в мае снизилась активность клещей. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«С начала сезона было зарегистрировано 10 тыс. жителей, пострадавших от клещей. Это ниже среднемноголетнего показателя в 1,3 раза», — пишет «УралПолит».

В стационары госпитализировано 25 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. Еще у 85 пациентов подозревают клещевой боррелиоз.

ЕАН сообщал, что в Свердловской области после укуса клеща скончалась 66-летняя женщина. Чаще всего клещи кусали жителей в Алапаевске и Алапаевском районе, Ачитском городском округе, Байкаловском, Верхотурье, Ирбитском муниципальном образовании, Пышминском районе, Слободо-Туринском районе, Тугулымском и Шалинском городских округах. В 2024 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11 330 га.

флора и фауна