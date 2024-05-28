Холода в Свердловской области снизили активность клещей

ЕАН сообщал, что в Свердловской области после укуса клеща скончалась 66-летняя женщина. Чаще всего клещи кусали жителей в Алапаевске и Алапаевском районе, Ачитском городском округе, Байкаловском, Верхотурье, Ирбитском муниципальном образовании, Пышминском районе, Слободо-Туринском районе, Тугулымском и Шалинском городских округах. В 2024 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11 330 га.