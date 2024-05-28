Названы зоны в Екатеринбурге, где поездки на электросамокатах запрещены полностью

С начала сезона МТС Юрент заблокировал около 1,5 тысяч аккаунтов в Екатеринбурге и вынес около 3 тысяч штрафов (большинство — за нарушение правил парковки и езду вдвоем). В мае компания начала идентифицировать возраст пользователей через сервис МТС ID и блокировать несовершеннолетних клиентов. Также блокируются пользователи, передающие свой аккаунт для поездок несовершеннолетнему.