Где недорого отдохнуть в Казахстане: идеи для бюджетной поездки

Цены — самые разные. От трехзначных цифр в долларах за ночь в пятизвездочном отеле до комнатки (чтобы только переночевать) от 5 тыс. тенге. Мы выбрали трехзвездочный отель с завтраком, расположенный в 10 минутах ходьбы от озера с детскими и взрослыми бассейнами. Неделя отдыха на одного человека в стандартном номере без излишеств здесь будет стоить 56 тыс. тенге. Обедать и ужинать придется в местных кафе (средний чек на обед и ужин 6 тыс. тенге). Если добавить стоимость дороги от Алматы и обратно (15 тыс. тенге), то на одного отдыхающего выйдет 113 тыс. тенге. На семью из четырех человек — 452 тыс. тенге.