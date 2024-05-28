Астроном рассказал, смогут ли омичи увидеть редкий парад планет

В это время все планет выстроятся в одну линию по одну сторону от Солнца.
«У нас в Солнечной системе восемь больших планет. Великий парад, во времена Плутона, был, когда девять планет в одном секторе (на одной линии не выстроятся, нет соразмерности периодов обращения) — раз в 10 000 лет. Средний (сейчас — великий), без Плутона, раз в 170 лет. Последний был в 1982 году», — пояснил Владимир Крупко на своей странице во «ВКонтакте».
Также есть ещё малый парад, когда в одном секторе оказываются планеты различимые глазом. Такое явление происходит раз в 20 или 40 лет.
Великий парад 2024 года случится в начале июня. Но, как пояснил Крупко, в это время невооружённым глазом можно будет увидеть только Сатурн. Уран и Нептун видны лишь в телескоп, а остальные планеты погасит утренняя заря.
Однако постепенно планеты начнут выходить из солнечного свечения, видимость их улучшиться к осени. А в омском планетарии наблюдения планет возможно с августа.