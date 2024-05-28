Астроном рассказал, смогут ли омичи увидеть редкий парад планет

«У нас в Солнечной системе восемь больших планет. Великий парад, во времена Плутона, был, когда девять планет в одном секторе (на одной линии не выстроятся, нет соразмерности периодов обращения) — раз в 10 000 лет. Средний (сейчас — великий), без Плутона, раз в 170 лет. Последний был в 1982 году», — пояснил Владимир Крупко на своей странице во «ВКонтакте».