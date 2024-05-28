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В Омске популярный автобус временно изменит схему движения

В Омске автобус популярного, по мнению автора, маршрута № 3 временно изменит схему движения.

Напомним, в субботу, 1 июня 2024 года, во время проведения спортивного праздника «Зеленый Марафон» с 9 до 14 часов в Кировском округе Омска будут перекрыты некоторые улицы:

— дублер улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» и «Ареной»;

— проезд между гипермаркетом «Лента» и «Ареной»;

— проезд между «Ареной» и гипермаркетом цифровой и бытовой техники до улицы Шаронова;

— по улице Шаронова до дублера улицы Лукашевича.

В указанное время автобусы маршрута № 3 будут двигаться по временной схеме:

— в направлении микрорайона Входной автобусы поедут с улицы Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, с левым поворотом на улицу Перелета, с правым поворотом на улицу Крупской и далее по утвержденной схеме, исключив проезд по дублеру Лукашевича;

— в обратном направлении — по улицам Крупской и Лукашевича.