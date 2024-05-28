В Омске популярный автобус временно изменит схему движения

— в направлении микрорайона Входной автобусы поедут с улицы Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, с левым поворотом на улицу Перелета, с правым поворотом на улицу Крупской и далее по утвержденной схеме, исключив проезд по дублеру Лукашевича;