В Омске популярный автобус временно изменит схему движения

Напомним, в субботу, 1 июня 2024 года, во время проведения спортивного праздника «Зеленый Марафон» с 9 до 14 часов в Кировском округе Омска будут перекрыты некоторые улицы:
— дублер улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» и «Ареной»;
— проезд между гипермаркетом «Лента» и «Ареной»;
— проезд между «Ареной» и гипермаркетом цифровой и бытовой техники до улицы Шаронова;
— по улице Шаронова до дублера улицы Лукашевича.
В указанное время автобусы маршрута № 3 будут двигаться по временной схеме:
— в направлении микрорайона Входной автобусы поедут с улицы Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, с левым поворотом на улицу Перелета, с правым поворотом на улицу Крупской и далее по утвержденной схеме, исключив проезд по дублеру Лукашевича;
— в обратном направлении — по улицам Крупской и Лукашевича.