В Новосибирске готовы рассмотреть вопрос подключения многоэтажек к отоплению

— Мы готовы рассматривать заявки на подключение отопления в течение одного рабочего дня. Однако не везде есть возможность вернуть отопление из-за начавшихся гидравлических испытаний и ремонтных работ на теплосетях, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.