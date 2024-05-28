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В Новосибирске готовы рассмотреть вопрос подключения многоэтажек к отоплению

До конца мая в городе прогнозируют холодную погоду.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 64% 754 мм рт. ст. +20°

В Новосибирске СГК готова рассмотреть вопрос о подключении домов к отоплению. Об этом КП-Новосибирск сообщили в компании.

— Мы готовы рассматривать заявки на подключение отопления в течение одного рабочего дня. Однако не везде есть возможность вернуть отопление из-за начавшихся гидравлических испытаний и ремонтных работ на теплосетях, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

До конца мая в городе прогнозируют совсем не летние температуры. Так, ночью 30 мая новосибирцам обещают похолодание до +1…+3 градусов. В отдельных районах даже возможны заморозки до −2.

ЖКХ