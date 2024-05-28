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54 жителя Новосибирской области госпитализировали с подозрением на энцефалит

У 54 жителей Новосибирской области диагностирован клещевой энцефалит.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Отмечается, что всего с начала эпидсезона с укусами клещей за медицинской помощью обратились 3515 человек. Чаще всего с укусами члинистоногих сталкивались в Новосибирском, Искитимском и Тогучинском районах.

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области активно призывает глав районов проводить работу по профилактике заболевания с населением.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирском зоопарке родились 24 арктических и тропических животных.

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