54 жителя Новосибирской области госпитализировали с подозрением на энцефалит

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Отмечается, что всего с начала эпидсезона с укусами клещей за медицинской помощью обратились 3515 человек. Чаще всего с укусами члинистоногих сталкивались в Новосибирском, Искитимском и Тогучинском районах.
Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области активно призывает глав районов проводить работу по профилактике заболевания с населением.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирском зоопарке родились 24 арктических и тропических животных.