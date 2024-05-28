На Крым идет грозовой шторм

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 28 мая, утром и днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций — аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, подтопления территорий.
Во время грозы и сильного ветра опасно находиться возле больших деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Кроме того, следует держаться подальше от прибрежной зоны, не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения.
«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», — добавили в МЧС.