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На Крым идет грозовой шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и шквалистым усилением ветра ожидаются в Крыму во второй половине дня 28 мая и днем 29 мая, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС республики.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 753 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 28 мая, утром и днем 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций — аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, подтопления территорий.

Во время грозы и сильного ветра опасно находиться возле больших деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Кроме того, следует держаться подальше от прибрежной зоны, не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», — добавили в МЧС.