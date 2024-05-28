Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда встретят лето забегом с флагами и пенной вечеринкой

Жаркий июнь в Волгограде обещает быть насыщенным разнообразными мероприятиями для всех возрастов в Центральном парке культуры и отдыха.

Центральный парк культуры и отдыха Волгограда готовится к бурному старту летнего сезона с обширной программой развлечений и мероприятий, приуроченных к важным датам, таким как День защиты детей, День России и День молодежи.

Первый летний месяц начнется с празднования, ориентированного на младшее поколение. В первую субботу июня, 1-го числа, юные гости парка смогут насладиться музыкальными выступлениями, участвовать в танцевальном флешмобе и принять участие в творческих и спортивных активностях. Вечером запланированы выступления артистов на центральной эстраде.

Следующие выходные будут посвящены активному и здоровому образу жизни: Олимпийский день в парке состоится 7 июня, а день следующий, 8 июня, будет наполнен фитнес-занятиями и спортивными выступлениями.

Празднование Дня России в ЦПКиО украсят забег с флагами, масштабное музыкальное представление и интеллектуальный квиз для всей семьи. Для любителей спокойствия и медитации 15 июня предусмотрен День йоги.

Кульминацией июня станет День молодежи, который в этом году выпадает на 29-е число. Посетителей ждут обширная концертная программа и танцевальный вечер. А завершится месяц веселой пенной вечеринкой 30 июня, где каждый сможет погрузиться в атмосферу радости и непринужденного веселья.

праздники