В центре Волгограда встретят лето забегом с флагами и пенной вечеринкой

Кульминацией июня станет День молодежи, который в этом году выпадает на 29-е число. Посетителей ждут обширная концертная программа и танцевальный вечер. А завершится месяц веселой пенной вечеринкой 30 июня, где каждый сможет погрузиться в атмосферу радости и непринужденного веселья.