Неудобства временны: ремонт трамвайных путей на улице Белинского завершится через полгода

В конце прошлой недели нижегородцы обнаружили, что участок трамвайных путей от площади Сенной до ТЦ «Шоколад» на улице Белинского перекрыли блоками. В результате там остались лишь две полосы для движения — по одной в каждую сторону. А уже в начале новой недели с самого утра там образовались сильные пробки.