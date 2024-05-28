Неудобства временны: ремонт трамвайных путей на улице Белинского завершится через полгода

Ремонт трамвайных путей на улице Белинского в Нижнем Новгороде завершится к ноябрю 2024 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ООО «Экологические проекты».
В конце прошлой недели нижегородцы обнаружили, что участок трамвайных путей от площади Сенной до ТЦ «Шоколад» на улице Белинского перекрыли блоками. В результате там остались лишь две полосы для движения — по одной в каждую сторону. А уже в начале новой недели с самого утра там образовались сильные пробки.
Как сообщили в региональном минтрансе, там стартовала реконструкция трамвайных путей. Она затронет городское кольцо на участке от Черного пруда (улица Пискунова) до перекрестка улицы Белинского с улицей Ошарской. Все это время на данных участках будет запрещена парковка автомобилей — такую меру ввели 13 мая для возможности проезда других авто на время ограничений.
Завершить все работы намерены лишь к ноябрю 2024 года. За этот период дорожники намерены заменить почти семь километров рельсов. При этом новые пути будут укладывать на бетонное основание.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородскую канатную дорогу вновь закроют на ремонт.