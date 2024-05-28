В Сочи объявили штормовое предупреждение

По предупреждению синоптиков, ночью и до середины дня 29 мая на территории Сочи прогнозируется комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра до 15−18 метров в секунду.
На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне могут произойти сходы селей малого объёма.
Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Ранее мы сообщали, что на Кубани 28 мая воздух прогреется до 28 градусов.