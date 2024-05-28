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В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 64% 754 мм рт. ст. +20°

По предупреждению синоптиков, ночью и до середины дня 29 мая на территории Сочи прогнозируется комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра до 15−18 метров в секунду.

На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне могут произойти сходы селей малого объёма.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Ранее мы сообщали, что на Кубани 28 мая воздух прогреется до 28 градусов.