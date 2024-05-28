В Сочи объявили штормовое предупреждение

По предупреждению синоптиков, ночью и до середины дня 29 мая на территории Сочи прогнозируется комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра до 15−18 метров в секунду.