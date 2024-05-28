День пограничника в Ростове-на-Дону 28 мая 2024: свои ритуалы, торжественный концерт и минута молчания

День пограничника в Ростове-на-Дону 28 мая 2024 отмечают действующие сотрудники погрануправления ФСБ по Ростовской области и ветераны службы. В этом году в пограничной службе России отмечают 106-летие со дня основания.
РИТУАЛ БОЕВОГО РАСЧЕТА.
Традиционно, накануне праздника, на набережной реки Дон, у мемориала «Пограничникам всех поколений» провели ритуал боевого расчета — такой же, как на заставе.
Почему накануне? Потому что пограничные сутки начинаются вечером — с 19.00 до 20.00.
Минуту молчания объявили в память о тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.
В сам же праздник, 28 мая, у памятника также проводится торжество с выступлением юных спортсменов и артистов, исполняющих патриотичные песни.
ПОЯВИЛИСЬ НА РУСИ В 9 ВЕКЕ.
Пожалуй, первые пограничники появились еще на Руси, в девятом веке, когда приходилось охранять молодое государство от набегов степных кочевников. Русские князья возводили на окраинах своих владений сторожевые башни и города-крепости, их защищали богатырские заставы, сторожевые отряды и конные наблюдатели.
Создавались и пограничные укрепления — засечные линии, а дружины по охране застав назывались порубежниками. В 13 веке на южных рубежах страны была возведена Засечная черта для защиты от нашествия монголо-татарских и крымских войск, и до 17 века она продвигалась на юг.
Позже появились пограничные таможни. Но своим праздником пограничники считают 28 мая, потому что в этот день в 1918 году был подписан декрет об учреждении погранохраны.
— Сегодня у службы несколько важных юбилейных дат, — напоминают донские пограничники. — Это 35-летие со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан — 15 февраля 1989 года. А еще 55 лет пограничным конфликтам на острове Даманский (2 февраля 1969 года) и у озера Жаланашколь (13 августа 1969 года).
Так, 55 лет назад в Приморском крае на границе с КНР советские пограничники несколько дней отражали атаки китайских войск, десятикратно превосходящих наши силы. Наши бойцы героически отстояли остров Даманский. На этом провокации не прекратились, и в августе того же 1969 года усиленные группы китайских военнослужащих проникли на советскую территорию у заставы Жаланашколь и стали демонстративно окапываться, показывая, что это их земля.
Когда советскими пограничниками была предпринята попытка «выдавить» незваных гостей, последние открыли огонь. В результате столкновения китайцы отступили. Погиб один советский военнослужащий и 15 были ранены. И со временем КНР пришлось отказаться от вооруженных провокаций на границе с СССР, вернув диалог о границах в дипломатическое русло.
БРАКОНЬЕРЫ ЛОВЯТ РЫБУ, А ПОГРАНИЧНИКИ — БРАКОНЬЕРОВ.
Сегодня донские пограничники продолжают вести службу. Их усилиями удается пресечь действия браконьеров, которые незаконно ловят рыбу, в том числе краснокнижную, сетями и донными тралами, губя экосистему наших рек.
Например, в марте под Таганрогом задержали 21-летнего местного жителя с незаконным уловом — рыбой на 9,5 миллиона рублей. Его поймали рано утром, когда молодой человек уже грузил добычу в машину.
— У задержанного изъяли 19 сетей и порядка двух тысяч рыб. В основном это судаки, но были и занесенные в Красную книгу стерлядь, осетр и севрюга, — рассказали тогда в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области. — Специалисты провели оценку улова, который вышел более чем на 9,5 млн рублей. Кроме того, при ловле сетями из водоема забирают много неподросшей рыбы, которая могла бы дать потомство, а еще гибнут и другие живые организмы.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы с выплатой штрафа до 3 млн рублей.
УЩЕРБ — В МИЛЛИОН.
Но, порой, нарушителей не удается схватить на месте — за ними приходится еще погоняться. Так, в Неклиновском районе пограничный наряд задержал четырех местных жителей на береговой полосе за выход в море без уведомления пограничных органов.
— При задержании они пытались скрыться. У нарушителей изъяли более 500 особей рыбы частиковых пород, среди которых оказались и особо ценные, занесенные в Красную книгу РФ — русский осетр и севрюга.
Ущерб государству тогда оценили в миллион рублей. В отношении задержанных тоже возбудили уголовное дело.