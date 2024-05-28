День пограничника в Ростове-на-Дону 28 мая 2024: свои ритуалы, торжественный концерт и минута молчания

— У задержанного изъяли 19 сетей и порядка двух тысяч рыб. В основном это судаки, но были и занесенные в Красную книгу стерлядь, осетр и севрюга, — рассказали тогда в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области. — Специалисты провели оценку улова, который вышел более чем на 9,5 млн рублей. Кроме того, при ловле сетями из водоема забирают много неподросшей рыбы, которая могла бы дать потомство, а еще гибнут и другие живые организмы.