Вспышка бруцеллеза в Самарской области: что известно о мальтийской лихорадке на 28 мая 2024 года

Несколько дней назад Самарскую область всколыхнула информация о вспышке заболеваемости бруцеллезом (мальтийской лихорадкой. Очаг заболевания обнаружили в частном доме на улице Воздушного флота в поселке Рубежный в Куйбышевском районе Самары. Был введен карантин, Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль. Рассказываем все, что известно о вспышке бруцеллеза в Самарской области на 28 мая 2024 года: что это за болезнь, как она передается, причины и симптомы заболевания.
Характеризуется интоксикацией и лихорадкой
Бруцеллез также называют мальтийской лихорадкой и болезнью Банга. Это инфекционное заболевание, которое вызывают различные виды бруцелл. Бактерии поражают опорно-двигательную и нервную системы, а также некоторые органы.
Болезнь передается от больных животных к человеку, но только в случае употребления продуктов животного происхождения в пищу. Главные симптомы — интоксикация, длительная лихорадка, увеличение печени, селезенки и лимфоузлов, артрит и синдром поражения нервной системы. В случае отсутствия лечения может привести к инвалидности.
Среди людей заболевших нет
Информация, что в Самарской области выявлены случаи бруцеллеза, появилась 26 мая 2024 года. Заболевание нашли у одной из овец в подсобном хозяйстве, расположенном в частном доме на улице Воздушного флота в Рубежном. Выехавшие на место специалисты отобрали материалы у тех, кто контактировал с больным животным, и провели лабораторные исследования. Результаты оказались обнадеживающими.
— Среди людей заболевших нет, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
Ситуация на контроле
Сейчас ситуация с бруцеллезом в Самарской области находится на контроле Роспотребнадзора и регионального правительства. В Куйбышевском районе введен карантин, на территорию ЛПХ вход для посторонних закрыт. Под запретом также находится лечение больных животных, ввоз и вывоз животных (за исключением вывоза на убой), вывоз инвентаря, доение овец и коз, изготовление сыров из их молока.
— Благодаря своевременному выявлению заболевания в рамках мониторинговых исследований получилось оперативно провести противоэпизоотические мероприятия и дезинфекцию в хозяйстве. Сейчас угрозы распространения бруцеллеза нет, — рассказали «КП-Самара» в департаменте ветеринарии региона.