Вспышка бруцеллеза в Самарской области: что известно о мальтийской лихорадке на 28 мая 2024 года

Несколько дней назад Самарскую область всколыхнула информация о вспышке заболеваемости бруцеллезом (мальтийской лихорадкой. Очаг заболевания обнаружили в частном доме на улице Воздушного флота в поселке Рубежный в Куйбышевском районе Самары. Был введен карантин, Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль. Рассказываем все, что известно о вспышке бруцеллеза в Самарской области на 28 мая 2024 года: что это за болезнь, как она передается, причины и симптомы заболевания.