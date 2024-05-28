Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как оспорить результаты ЕГЭ, рассказали в министерстве образования Кубани

Подать апелляцию можно в течение 2 дней.

Выпускники Кубани при несогласии с баллами, полученными после сдачи единогоосударственного экзамена (ЕГЭ), могут получить шанс на пересдачу. В течение двух дней можно оспорить оценку и написать апелляцию, при согласовании которой балл может измениться, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) министерства образования Краснодарского края.

В случае несогласия с результатами ЕГЭ выпускники имеют возможность подать апелляцию в течение двух рабочих дней после официального объявления оценок по конкретному предмету. При рассмотрении апелляции баллы могут быть как повышены, так и понижены, предупреждает министерство образования Кубани.

Апелляция также может быть подана, если выпускник считает, что процедура экзамена была нарушена, например, из-за чрезмерного шума в аудитории, недостатка бланков или отсутствия черновика. В таких ситуациях необходимо обратиться в штаб экзамена и оформить апелляционное заявление. После его подачи участник может покинуть место экзамена, но рекомендуется завершить экзамен, так как заявление может быть отклонено. Комиссия при этом проверит видеозаписи и опросит наблюдателей. Если апелляция удовлетворяется, пересдача экзамена возможна в резервный день.

образование