Йога, квест и цветы: как пройдет «Зеленый марафон» в Екатеринбурге

На площадке можно будет поиграть в бочче и бадминтон, позаниматься йогой и сделать утреннюю зарядку. На главной сцене выступят музыкальные коллективы. Для создания хорошего настроения посетителям подарят зеленые сувениры: в зоне регистрации можно будет получить семена салата для посадки, а в зоне благотворительной ярмарки — цветы петунии. Компания «Молочный кит» угостит всех мороженым. В лаунж-зоне от «СберМаркета» будут установлены лежаки и пуфы и организована фотозона.
Компания «УГМК-Застройщик» создаст перед главным корпусом УрФУ специальное игровое пространство. Там дети смогут построить замки в большой песочнице, поиграть в настольные игры и посмотреть настоящий кукольный спектакль. Также на «Зеленом марафоне» ребята пройдут квест со Сберкотом и попробуют свои силы в сдаче нормативов ГТО.
По традиции «Зеленый марафон» носит благотворительный характер. Екатеринбуржцы смогут сделать добровольное пожертвование в помощь детям. Также будет работать большая благотворительная ярмарка, на которой можно приобрести игрушки и поделки, созданные подопечными благотворительных фондов и НКО.
«До старта “Зеленого марафона” остаются считаные дни, и по количеству регистраций мы видим, что жители Уральского федерального округа и Башкортостана активно присоединяются к этому событию, на данный момент подано более 18 тыс. заявок. Уверен, что в этом году забег вновь станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны. Обязательно приходите, чтобы зарядиться бодростью и встретиться с близкими по духу людьми. Ждем всех екатеринбуржцев на семейный праздник добра, здоровья и прекрасного настроения!» — обратился к горожанам вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.
Напомним, что в этом году старт забега будет дан от главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19. Маршрут пройдет по проспекту Ленина и улице Гагарина. В программе два взрослых забега на 4,2 км и 10 км, а также старт для детей на 400 м. Все участники забегов на финише получат памятные медали.
Предварительная программа праздника уже размещена на сайте. Желающие принять участие в спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега до 29 мая включительно, а также на площадке мероприятия 1 июня.