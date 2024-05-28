Йога, квест и цветы: как пройдет «Зеленый марафон» в Екатеринбурге

«До старта “Зеленого марафона” остаются считаные дни, и по количеству регистраций мы видим, что жители Уральского федерального округа и Башкортостана активно присоединяются к этому событию, на данный момент подано более 18 тыс. заявок. Уверен, что в этом году забег вновь станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны. Обязательно приходите, чтобы зарядиться бодростью и встретиться с близкими по духу людьми. Ждем всех екатеринбуржцев на семейный праздник добра, здоровья и прекрасного настроения!» — обратился к горожанам вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.