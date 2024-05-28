Стала известна программа ко Дню защиты детей в Приморье

Стала известна программа ко Дню защиты детей в ПриморьеМеждународный День защиты детей 1 июня отметят в Приморье творческими, литературными и спортивными мероприятиями, сообщили в пресс-службах администрации Владивостока и краевого правительства.
С 1 по 3 июня с 10.00 по 18.00 пройдёт турнир Владивостока по художественной гимнастике.
На 1 июня с 12.00 до 15.00 запланирован городской праздник «В лето — на всех парусах!», который состоится во Владивостокском городском Дворце детского творчества на Океанском проспекте, 43.
Там же 3 июня в 10.00 начнётся семейный фестиваль «Ромашковое детство 2024».
1 июня в парке Минного городка с 15.00 до 18.00 пройдёт фестиваль красок Холи.
1 июня с 11.00 до 14.00 в сквере имени Суханова по улице Суханова, 6а состоится арт-фестиваль «Владивосток — морской характер».
Для любителей книг 1 июня с 12.00 до 15.00 пройдут литературные игры на открытой библиотечной площадке по улице Полетаева, 6д, торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити».
1 июня с 12.00 до 15.00 по улице Черёмуховая, 15 (торгово-развлекательный центр «Черёмушки») состоится литературная мастерская.
1 июня в 12.00 начнётся шашечный турнир ДК «Традиции и современность» по улице Бурачка, 15.
1 июня с 14.00 до 15.00 пройдёт открытая библиотечная площадка «Марафон детской книги». Тут же состоится акция «Дети мира за мир». Место проведения — аллея Дениса Давыдова, район Второй Речки.
1 июня в 12.00 запланирована концертно-развлекательная программа для детей, чьи родители погибли при исполнении служебного долга. Мероприятие пройдёт на проспекте 100-летия Владивостока, 103, возле отеля «Акфес-Сейо».
1 июня с 13.00 до 16.00 в Адмиральском сквере состоится цикл культурно-просветительных встреч «Азбука искусства» по краевому проекту «Бодрая суббота».
1 июня с 11.30 до 14.00 пройдёт арт-пикник «Пишем и слушаем море» по проекту «Бодрые субботы». Всех ждут на Спортивной набережной по улице Батарейная, 3.
Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут во всех муниципалитетах Приморья. Ознакомиться с полной программой можно по ссылке.