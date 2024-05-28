Челябинский зоопарк проводил на пенсию 17-летнего волка

Посетители Челябинского зоопарка больше не смогут увидеть одного из местных старожилов — 17-летнего волка по кличке Люк. За последний месяц серый заметно сдал, ему требуется ежедневная терапия, поэтому специалисты решили перевести его в закрытый от посторонних глаз вольер. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба учреждения.