Челябинский зоопарк проводил на пенсию 17-летнего волка

Посетители Челябинского зоопарка больше не смогут увидеть одного из местных старожилов — 17-летнего волка по кличке Люк. За последний месяц серый заметно сдал, ему требуется ежедневная терапия, поэтому специалисты решили перевести его в закрытый от посторонних глаз вольер. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба учреждения.
В зоопарке пояснили, что у Люка обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата, его подводят ноги и слух, стали заметнее другие возрастные изменения. Чтобы облегчить доступ ветеринаров, животное перевели в отдельное помещение.
«Если бы не обстоятельства подобного рода, мы никогда бы не разлучили его с семьей, поверьте. Но в такой ситуации, к сожалению, пришлось делать весьма нелегкий выбор», — прокомментировали в учреждении.
Согласно данным из открытых источников, в дикой природе волки живут в среднем около шести лет, доживая в лучшем случае до 13−15 лет. В неволе продолжительность жизни может достигать 15−16 лет. Таким образом, челябинский Люк перешагнул максимальный возрастной порог для своего вида.