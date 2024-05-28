В Перми на месяц перекроют движение транспорта на улице 9 мая

Движение транспорта на улице 9 мая в Перми будет перекрыто на месяц, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
По данным ведомства, причиной ограничения станет реконструкция тепловой сети на участке от улицы Семченко до улицы Танкистов. Работы будут проводиться по заказу ПАО «Т Плюс» с 8:00 29 мая по 8:00 28 июня.
На это время объезд перекрытого участка будет возможен через соседние улицы. В Минтрансе призвали пермяков с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут поездок.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о начале реконструкции улицы Карпинского в Перми. На время ремонтных работ участок дороги над Транссибирской магистрали перекрыли для движения любого транспорта. Перекрытие и расширение улицы до шести полос планируют завершить в 2025 году.