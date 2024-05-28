В Перми на месяц перекроют движение транспорта на улице 9 мая

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о начале реконструкции улицы Карпинского в Перми. На время ремонтных работ участок дороги над Транссибирской магистрали перекрыли для движения любого транспорта. Перекрытие и расширение улицы до шести полос планируют завершить в 2025 году.