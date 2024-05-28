Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа в Воронеже

Химическое потребление кислорода — это показатель содержания органических веществ в воде, который выявляет степень загрязнения водоема. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купание в местах, где выявлены нарушения. Письма о необходимости установления табличек с информацией о несоответствии качества воды и запрете купания направлены в адрес мэра Воронежа, а также предпринимателей, которые используют места отдыха у воды.