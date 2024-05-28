Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа в Воронеже

В первой декаде мая специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области взяли пробы воды в местах массового отдыха. Лабораторные исследования показали несоответствия по гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям на четырех городских пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 28 мая.
Нарушения выявили:
- в районе парка «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4л): превышение по показателям «Общие колиморфные бактерии» — в 4,8 раза и «Химическое потребление кислорода» — до 1,6 раза;
- в районе санатория имени Горького: превышение по показателям «Общие колиморфные бактерии» — в 48 раз, «Бактерии группы кишечной палочки» — в 24 раза и «Химическое потребление кислорода» — до 1,6 раза;
- в месте отдыха на левом берегу Воронежского водохранилища в 0,8 км южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж: превышение по показателю «Химическое потребление кислорода» — до 1,6 раза;
- на пляже в районе парка «Дельфин» (улица Остужева, 2): превышение по показателю «Химическое потребление кислорода» — до 1,6 раза.
Химическое потребление кислорода — это показатель содержания органических веществ в воде, который выявляет степень загрязнения водоема. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купание в местах, где выявлены нарушения. Письма о необходимости установления табличек с информацией о несоответствии качества воды и запрете купания направлены в адрес мэра Воронежа, а также предпринимателей, которые используют места отдыха у воды.
Официально купальный сезон в Воронеже в 2024 году откроется 1 июня. Вода достаточно прогреется, а места для купания и отдыха приведут в надлежащее состояние. Водолазы проведут обследование дна, и к дежурству на пляжах приступят спасатели.