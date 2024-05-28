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Почти 500 кузбассовцев проехали на новом электропоезде в первый день

Движение электропоездов запущено на период ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь в городе Кемерове.

Почти 500 пассажиров проехались на пригородных электропоездах Кемерово- Притомье — Забойщик, которые запустили накануне на период капремонта Кузбасского моста. Всего по этому маршруту курсирует 12 пригородных поездов по будням днем и вечером.

«На второй день курсирования мы уже видим положительную динамику: в первый день на первом рейсе проехали 54 пассажира, на втором рейсе — 70. Сегодня было уже 82 и 105 пассажиров соответственно», — говорит генеральный директор АО «Кузбасс-пригород» Алексей Ващенко.

Пока пассажиров высаживают на четырех станциях: Кемерово, Правотомск, 51-й км (Бутовка), Притомье и Забойщик. В июне откроют еще две дополнительные остановки — на станции Предкомбинат и 3-й Особом. Самой востребованной по итогам первого дня оказалась станция Правотомск.