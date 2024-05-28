Почти 500 кузбассовцев проехали на новом электропоезде в первый день

«На второй день курсирования мы уже видим положительную динамику: в первый день на первом рейсе проехали 54 пассажира, на втором рейсе — 70. Сегодня было уже 82 и 105 пассажиров соответственно», — говорит генеральный директор АО «Кузбасс-пригород» Алексей Ващенко.