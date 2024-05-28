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Запрет на продажу алкоголя 1 июня введут в Волгограде и области

1 июня не будут продавать алкоголь в Волгограде и области.

Источник: Аргументы и факты

Волгоградцев ждет вторая трезвая суббота подряд. Не будут продавать алкоголь в магазинах в розницу в Волгограде и области 1 июня с 8.00 до 23.00. То есть ограничения будут действовать все сутки в День защиты детей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Запрет на продажу спиртного в «детские» праздники в Волгоградской области установлен региональным законом «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции …». Ограничения на спиртное действуют на всей территории региона за исключением точек общественного питания — кафе, баров, ресторанов.

Такие же запреты действовали в прошлую субботу — 25 мая — в день «Последнего звонка». Впереди — еще один летний трезвый праздник на День молодежи, после ограничения введут в День знаний.